Подозреваемого в убийстве россиянина британца задержали в Таиланде

Pattaya News: британца задержали в Таиланде по подозрению в убийстве россиянина

Фото: Pxhere

Полиция Таиланда задержала британца, подозреваемого в убийстве россиянина. Об этом сообщил новостной сайт Pattaya News.

Нападение произошло во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи. Англичанин ударил россиянина в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место драки врачи привели россиянина в сознание, после чего его госпитализировали. Однако позже пострадавший скончался. Правоохранители опознали нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. Британцу предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В марте полиция Таиланда обнаружила тело российского туриста, которого зарезали на острове Пхукет. Мужчина лежал в луже крови.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте