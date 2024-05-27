Подозреваемого в убийстве россиянина британца задержали в Таиланде

Pattaya News: британца задержали в Таиланде по подозрению в убийстве россиянина

Полиция Таиланда задержала британца, подозреваемого в убийстве россиянина. Об этом сообщил новостной сайт Pattaya News .

Нападение произошло во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи. Англичанин ударил россиянина в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место драки врачи привели россиянина в сознание, после чего его госпитализировали. Однако позже пострадавший скончался. Правоохранители опознали нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. Британцу предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В марте полиция Таиланда обнаружила тело российского туриста, которого зарезали на острове Пхукет. Мужчина лежал в луже крови.