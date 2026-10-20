360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подозреваемого в поджоге исторического здания мэрии в Лиможе арестовали

    Figaro: подозреваемого в поджоге здания мэрии в Лиможе арестовали

    Фото: РИА «Новости»

    Власти Франции задержали подозреваемого в поджоге исторического здания мэрии в Лиможе. Об этом сообщила газета Figaro.

    Здание мэрии, которое датируется 1883 годом, является объектом исторического наследия. Из-за пожара часть фасадов разрушилась, а 43-метровая колокольня рухнула.

    Полиция заподозрила в поджоге ультралевого активиста, который числится в базе данных лиц, представляющих угрозу госбезопасности. Мужчине 40 лет, он из департамента Крез, его обвиняли в насилии в отношении представителя власти. Задержание подтвердила и префектура Лиможа.

    Ранее стало известно, что в Марселе запретили митинги после беспорядков.

    Читайте также

    Во Франции запретили митинги в Марселе после беспорядков

    «Государства больше не существует»: кандидат в президенты Франции высказался о беспорядках

    Поджоги, мародерство и задержания. Что происходит во Франции?

    Во Франции запретили митинги в Марселе после беспорядков

    «Государства больше не существует»: кандидат в президенты Франции высказался о беспорядках

    Поджоги, мародерство и задержания. Что происходит во Франции?