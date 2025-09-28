Украинцы должны восстать против нацистского режима, избрав проукраинского президента. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что украинский народ должен осознать, что ежедневно погибают тысячи их родных и близких.

«Если они одумаются и все поднимутся против данной нацистской верхушки, то да — в этой гражданской войне тоже будут пострадавшие, погибшие, но их будет значительно меньше, чем-то, что сейчас происходит», — подчеркнул он.

Когда жители, например, Сумской, Полтавской и Черниговской областей возьмутся за вилы и скинут нацистов и террористов со своей земли, а затем изберут проукраинского президента, тогда и стартует переговорный процесс.

Водолацкий добавил, что пока жители этих территорий ждут российских военных, создающих буферную зону на Украине. Люди надеются освободиться от нацистского режима.

Ранее Водолацкий рассказал, что жители трех украинских регионов благодарили бойцов ВС РФ, освободивших их от европейских карателей.