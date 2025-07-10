Подмигнул и улыбнулся. Рубио послал сигнал Лаврову на переговорах в Малайзии

Марко Рубио подмигнул Сергею Лаврову на встрече в Малайзии

Фото: РИА «Новости»

Госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время встречи в Куала-Лумпуре. Видеозапись переговоров опубликовал Youtube-канал DRM News.

На записи дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга. В какой-то момент Рубио повернулся к российскому коллеге и, улыбаясь, подмигнул.

Организация Объединенных Наций прошедшие между Лавровым и Рубио переговоры оценила с положительной стороны, заявил представитель Генсека Стефан Дюжаррик. Его слова привел RT.

Дипломаты провели обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки и подтвердили настрой на восстановление российско-американских отношений.

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