Подложили голову свиньи. В Германии осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус
Bild: неизвестные подложили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус
В городе Апольда неизвестные осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус, посвященный жертвам времен нацистской Германии. Об этом сообщила газета Bild.
Свиную голову положили перед бывшим домом еврейской семьи Прагер, все члены которой погибли при гитлеровском режиме. Правоохранительные органы расценили это как акт разжигания ненависти и приступили к поиску злоумышленников. Местные власти тоже осудили осквернение мемориала.
«Антисемитизм не должен иметь места ни в Апольде, ни в Тюрингии, ни в Германии», — выступили с совместным заявлением премьер-министр Тюрингии Марио Фойгта и глава региональной полиции Георг Майер.
Ранее на памятнике депортированным евреям в Берлине появились антисемитские лозунги. Мемориальная стена с зеркалами, которую облюбовали злоумышленники, расположена в районе Штеглиц. Полицейские ведут расследование.