Подложили голову свиньи. В Германии осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус

В городе Апольда неизвестные осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус, посвященный жертвам времен нацистской Германии. Об этом сообщила газета Bild .

Свиную голову положили перед бывшим домом еврейской семьи Прагер, все члены которой погибли при гитлеровском режиме. Правоохранительные органы расценили это как акт разжигания ненависти и приступили к поиску злоумышленников. Местные власти тоже осудили осквернение мемориала.

«Антисемитизм не должен иметь места ни в Апольде, ни в Тюрингии, ни в Германии», — выступили с совместным заявлением премьер-министр Тюрингии Марио Фойгта и глава региональной полиции Георг Майер.

Ранее на памятнике депортированным евреям в Берлине появились антисемитские лозунги. Мемориальная стена с зеркалами, которую облюбовали злоумышленники, расположена в районе Штеглиц. Полицейские ведут расследование.