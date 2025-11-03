Подлодку «Хабаровск» и ядерный беспилотник «Посейдон» назвали оружием Судного дня
Daily Mail: спуск на воду подлодки «Хабаровск» вызвал панику среди западных элит
Спущенная на воду атомная подводная лодка «Хабаровск», предназначенная для перевозки ядерного беспилотника «Посейдон», стала оружием Судного дня, способным вызвать гигантскую радиоактивную волну. Об этом написали журналисты британской газеты Daily Mail.
Они подчеркнули, что сейчас подводная лодка «Хабаровск» отправилась на ходовые испытания.
О самой субмарине известно только то, что ее оснастили атомным реактором. Все остальные технические характеристики остались в секрете.
Новая российская подводная лодка способна перевозить до десяти смертоносных беспилотников «Посейдон», оснащенных собственными ядерными реакторами.
Президент России Владимир Путин во время рассказа о проведенных испытаниях «Посейдона» заявил, что заряд подводного беспилотника превышает мощность межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, подводное оружие невозможно перехватить.
Новая система способна разрушать прибрежные районы, вызывая обширные радиоактивные цунами в океане с сохранением эффекта заражения на многие годы. При этом этот вид вооружений можно использовать с неожиданных направлений.
Авторы американского журнала Military Watch Magazine заявили, что сочетание атомной подводной лодки «Хабаровск» и ядерного подводного беспилотника «Посейдон» сделали Россию единственной страной мира, способной наносить удары из глубины Мирового океана.