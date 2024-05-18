Почтовые марки с запахом багета появились во Франции | 360°

Мир 18 мая 2024, 20:10 Почтовые марки с запахом багета появились во Франции Le Figaro: ароматизированную марку с запахом багета выпустила почта Франции Freepik

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Во Франции представители почты занялись выпуском марок с ароматом багета. Всего произвели 594 тысячи таких образцов, стоимость каждого из которых составила 1,96 евро, сообщила газета Le Figaro.

Авторы статьи пояснили, что почтовая служба таким способом выразила уважение «жемчужине французской культуры», вошедшую осенью 2022 года в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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По данным издания, ежегодно Франция производит шесть миллиардов багетов, что укрепляет статус этого хлебобулочного как части гастрономического наследия страны.

В марке с изображением багета встроена специальная капсула, которая активирует запах, если потереть наклейку.

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