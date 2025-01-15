Почти две тысячи машин скопилось в очереди на въезд в ЕС из Белоруссии

Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии выросла до 1950 автомобилей

Очередь на въезд в Евросоюз из Белоруссии увеличилась до 1950 автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщил государственный пограничный комитет республики.

«По состоянию на 10:00 фиксируется перед польским пограничным переходом „Тересполь“ очередь легкового транспорта. За сутки польская сторона приняла на свою территорию 40% транспорта от предусмотренной нормы», — заявили в ведомстве.

Белорусские пограничники уточнили, что 180 грузовиков ожидают въезда в Литву. Меньше грузового транспорта пропустили на свою территорию через литовский КПП «Мядининкай», там в очереди находятся 120 фур.

Кроме того, контрольные службы литовского пункта пропуска «Шальчининкай» приняли лишь 44% транспорта, въезда ожидают 60 фур.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в специальном создании затора на границе. С 1 марта 2024 года закрылись два таможенных поста с Литвой. С учетом этого основная масса водителей направляется в пункт пропуска «Каменный Лог».