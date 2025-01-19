Почти 90 человек погибли в Нигерии из-за взрыва бензовоза

This Day Live: число погибших из-за бензовоза в Нигерии выросло до 86 человек

В результате взрыва бензовоза на трассе в Нигерии погибли 86 человек. Об этом сообщило издание This Day Live .

Перевозивший 60 тысяч литров топлива грузовик в эти выходные перевернулся возле района Суледжа в штате Нигер. Во время попытки перелить бензин в другую цистерну с помощью насоса с генератором произошел взрыв.

Изначально сообщалось о 70 погибших. Еще более 50 человек получили серьезные ожоги.

Генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер (NSEMA) Альхаджи Абдуллахи Баба Арах заявил, что 80 трупов захоронили в братской могиле. Еще пять человек для отдельного захоронения забрали родственники. Взрыв и пожар разрушили несколько домов и магазинов, ущерб оценивается.

Ранее более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. В огне сгорели несколько машин, которые стояли в очереди на покупку нелегального топлива.