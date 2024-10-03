Почти 80 человек утонули в конголезском озере

Reuters: на озере Киву в Конго перевернулось судно, 78 человек утонули

Лодка с 278 пассажирами на борту перевернулась на озере Киву в ДР Конго, сообщило агентство Reuters . По данным губернатора провинции Южное Киву, 78 человек погибли.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти большинство пассажиров, однако почти 80 человек откачать не удалось. Очевидец операции сообщил агентству, что на берегу Киву собрались родственники погибших. Сейчас власти уточняют число пропавших без вести.

«Чтобы получить точные цифры, потребуется не менее трех дней, потому что еще не все тела были найдены», -объяснил губернатор Жан-Жак Пуризи.

По данным губернатора соседней провинции, Северное Киву, пока подтверждена гибель 28 человек. Лодка перевернулась примерно в 700 метрах от порта. Причины ЧП расследуют местные полицейские.

В июне крушение потерпела лодка с мигрантами в Италии. В результате ЧП погибли более 30 человек.