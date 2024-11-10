Почти 30 миллионов человек оказались в зоне пожаров в США

NBC News: в США 27 миллионов человек попали в зону пожарной тревоги

Свыше 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за распространившегося по штатам пожара. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», — указали в сообщении.

В частности, тревогу распространили на города Нью-Йорк и Бостон. Пожары активизировались в регионе из-за засушливой погоды. В одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам.

По данным телеканала ABC News, жителей города Нью-Йорк предупредили об ухудшении качества воздуха на фоне пожаров. В ближайшее время воздух может стать небезопасным для пожилых людей.

Ранее сейсмологи предупредили, что Соединенные Штаты могут накрыть 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. Природные катаклизмы нанесут серьезный вред сразу нескольким американским штатам.