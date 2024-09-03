Почти 130 заключенных погибли во время попытки побега из тюрьмы в ДР Конго

Как минимум 129 человек погибли в результате бунта в тюрьме Макала Демократической Республики Конго, еще 59 заключенных пострадали. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел и безопасности страны Жакмен Шабани в соцсети X .

Забастовка в колонии началась в ночь на 2 сентября. Заключенные также устроили попытку массового побега из тюрьмы. По словам Шабани, 24 человека умерли из-за огнестрельных ранений после предупреждения, больше сотни людей погибли в результате давки или удушения

«Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших <…>, а также было несколько случаев изнасилования женщин», — добавил министр.

Он рассказал, что сгорели несколько административных объектов и продовольственные склады.

Издание Actualite обратило внимание, что тюрьма Макала рассчитывалась на размещение 1,5 тысячи заключенных, но в ней содержалось гораздо больше людей.

Ранее массовый побег из колонии произошел на Гаити. Из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на свободу вырвались несколько тысяч заключенных, погибли 10 человек.