«Почтение и уважение». Получивший убежище британец обратился к Путину
Британец Филлипс поблагодарил Путина за предоставление убежища в России
Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие при предоставлении временного убежища. Он сказал ТАСС, что новый статус поможет продолжать жить и работать.
«Владимиру Владимировичу Путину, кроме огромного-огромного спасибо, мое почтение и уважение. Этот документ дает мне жизнь, которую моя страна за мою работу в Донбассе хотела просто уничтожить своими санкциями», — сказал журналист.
Филлипс обвинил власти родной страны в притеснении. Британец заявил, что Россия спасла его, дала возможность трудиться и просто жить. Он пообещал помнить об этом всегда.
Мужчина сообщил, что находится в Донбассе. Работу там он назвал смыслом всей жизни и пообещал продолжить.
Миграционное подразделение ОМВД России «Октябрьский» в ЛНР вручило Филлипсу документ о временном убежище. Журналист с 2014 года освещал события в Донбассе, за что попал в британский санкционный список.