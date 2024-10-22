Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие при предоставлении временного убежища. Он сказал ТАСС , что новый статус поможет продолжать жить и работать.

«Владимиру Владимировичу Путину, кроме огромного-огромного спасибо, мое почтение и уважение. Этот документ дает мне жизнь, которую моя страна за мою работу в Донбассе хотела просто уничтожить своими санкциями», — сказал журналист.

Филлипс обвинил власти родной страны в притеснении. Британец заявил, что Россия спасла его, дала возможность трудиться и просто жить. Он пообещал помнить об этом всегда.

Мужчина сообщил, что находится в Донбассе. Работу там он назвал смыслом всей жизни и пообещал продолжить.

Миграционное подразделение ОМВД России «Октябрьский» в ЛНР вручило Филлипсу документ о временном убежище. Журналист с 2014 года освещал события в Донбассе, за что попал в британский санкционный список.