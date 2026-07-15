Победитель кулинарного шоу шеф-повар Дом Тайлор внезапно скончался

Шеф-повар Дом Тайлор, победивший в шоу «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии», внезапно скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщило The Mirror со ссылкой на персонал его ресторана.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего основателя — шеф-повара Дома Тайлора», — заявили коллеги кулинара.

Причину случившегося не раскрыли.

Дом Тайлор стал победителем знаменитого британского шоу в 2023 году, после чего открыл в Лондоне ресторан карибской кухни The Good Front Room.

В социальных сетях кулинар признавался, что для него большая радость видеть, как за одним столом собираются близкие и друзья: общаются и вместе наслаждаются едой.

Ранее в Аргентине скончался повар и участник популярных телешоу Иен Д’Анджело, которого в Сети прозвали «кулинарным вундеркиндом». Ему было 24 года.