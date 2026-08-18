По военному аэродрому в Сирии нанесли четыре авиаудара

По военному аэродрому Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб нанесли четыре авиаудара. Взлетно-посадочная полоса подверглась атаке неизвестной боевой авиации. Об этом сообщил телеканал Syria TV .

Кому именно принадлежат самолеты и какая страна нанесла удары, пока не известно. По предположениям местных источников, ответственность за атаку может взять Израиль. Официального подтверждения этим данным нет.

Недавно суд Сирии вынес заочный приговор экс-президенту страны Башару Асаду. Его приговорили к смертной казни по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны.