«По просьбе Путина». Лукашенко объяснил выдачу Украине террориста, участвовавшего в подрыве самолета РФ

Лукашенко: участвовавшего в подрыве самолета РФ украинца обменяли на священника

Фото: РИА «Новости»

Минск передал Украине террориста Николая Швеца, который участвовал в подрыве российского самолета на белорусском военном аэродроме Мачулищи. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко. Его слова привело БелТА.

По словам Лукашенко, эту тему подняли беглые белорусские оппозиционеры — они уверяют, что арестованный Швец сбежал. На самом деле, он не убежал, белорусские власти обменяли диверсанта. Причем по просьбе президента России Владимира Путина.

«Это была просьба президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю: „Что будем делать? Ваше решение?“ Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — уточнил президент.

Лукашенко добавил, что в рамках этого обмена Украина также передала трех тяжелораненых российских пленных. Если бы не обмен, они бы погибли в плену.

В феврале 2023 года украинские агенты попытались атаковать с беспилотника российский самолет ДРЛО А-50, дислоцированный на аэродроме «Мачулищи». В марте белорусские спецслужбы задержали более 20 человек, в числе которых был украинец Николай Швец. Н допросе он признался в работе на СБУ. Позже он рассказал в интервью, что кураторы обещали вывезти его из Белоруссии, но просто бросили.

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте