Площадь природного пожара в Бельгии достигла трех тысяч гектаров
Площадь крупнейшего пожара в истории Бельгии достигла 3 тысяч гектаров
Площадь вспыхнувшего в Бельгии 14 августа природного пожара достигла площади трех тысяч квадратных метров. Это самая крупная катастрофа в истории страны, сообщило издание Le Monde.
Стихийное бедствие спровоцировали аномальная пятидневная жара до +37 градусов и длительная засуха.
Из-за опасного приближения огня к населенным пунктам экстренно эвакуировали сотни жителей коммун Баэлен, Вем, Сурброд и Бютгенбах. Власти развернули центры временного размещения.
Бельгия официально активировала механизм гражданской защиты ЕС. К тушению труднодоступного восточного фронта привлекли авиацию Нидерландов, а на земле работают сотни спасателей, военных и пожарных расчетов.
Огонь вплотную подошел к границе с Германией. В немецком городе Моншау объявили угрозу из-за плотного задымления, жителям приграничных районов рекомендовали покинуть опасную зону.
Ранее во Франции задержали 420 человек на фоне масштабных лесных пожаров.