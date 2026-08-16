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Площадь природного пожара в Бельгии достигла трех тысяч гектаров

Площадь крупнейшего пожара в истории Бельгии достигла 3 тысяч гектаров

Christoph Reichwein
Фото: Christoph Reichwein/www.globallookpress.com

Площадь вспыхнувшего в Бельгии 14 августа природного пожара достигла площади трех тысяч квадратных метров. Это самая крупная катастрофа в истории страны, сообщило издание Le Monde.

Стихийное бедствие спровоцировали аномальная пятидневная жара до +37 градусов и длительная засуха.

Из-за опасного приближения огня к населенным пунктам экстренно эвакуировали сотни жителей коммун Баэлен, Вем, Сурброд и Бютгенбах. Власти развернули центры временного размещения.

Бельгия официально активировала механизм гражданской защиты ЕС. К тушению труднодоступного восточного фронта привлекли авиацию Нидерландов, а на земле работают сотни спасателей, военных и пожарных расчетов.

Огонь вплотную подошел к границе с Германией. В немецком городе Моншау объявили угрозу из-за плотного задымления, жителям приграничных районов рекомендовали покинуть опасную зону.

Ранее во Франции задержали 420 человек на фоне масштабных лесных пожаров.

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