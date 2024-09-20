«Плохие новости для Шольца». На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии

Ухудшение экономического положения Германии начинает вызывать беспокойство у граждан страны, этот вопрос стал ключевым и может повлиять на выбор избирателей. С таким предупреждением выступила газета Politico .

Автор статьи указал, что немцы перестали игнорировать «четырех всадников экономического апокалипсиса»: уход из страны крупных производств, снижение рождаемости, разрушающуюся инфраструктуру и недостаток инноваций.

«Немцы постепенно свыкаются с реальностью по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса. <…> Это плохие новости для канцлера ФРГ Олафа Шольца и его побитой коалиции», — подчеркнул автор материала.

Экономический вопрос стал вторым по важности для избирателей, уступая только миграционному, добавил он. Также издание констатировало, что сейчас Германии не хватает передовых цифровых технологий.

Ранее Шольца призвали прикладывать гораздо больше усилий для разрешения проблем Евросоюза.