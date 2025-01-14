Пляжи Сиднея закрыли из-за выброшенных на берег загадочных шаров

Девять пляжей австралийского города Сиднея, в том числе популярный муниципальный пляж Мэнли, закрыли для купания из-за выброшенных на берег загадочных шариков белого и серого цвета. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

«Совет по северным пляжам заявил, что работает над безопасным удалением этого вещества. Большинство образцов шарообразных обломков были размером с мрамор, некоторые крупнее», — уточнил канал.

Специалисты сейчас очищают берег от неопознанных обломков шарообразной формы, также проводится расследование. Местные власти призвали жителей и туристов держаться подальше от пляжей, пока на них не завершатся работы по очистке.

Кроме того, телеканал передал, что в октябре 2024 года несколько пляжей, в частности знаменитый Бонди к востоку от центра Сиднея, были закрыты после появления на берегу тысячи черных шаров.

В ходе расследования выяснилось, что шарики были сформированы из химических веществ и жирных кислот, похожих на содержащиеся в чистящих веществах, косметике, пищевых отходах и отходов, связанных со сточными водами.

Ранее в Калифорнии мужчина во время пробежки на пляже рядом с элитным поселком обнаружил оторванную человеческую ногу.