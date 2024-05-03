Плавучие электростанции Китая насторожили Госдеп и Пентагон | 360°

Мир 03 мая 2024, 12:34 Плавучие электростанции Китая насторожили Госдеп и Пентагон WP: военные США встревожены планами Китая по созданию плавучих АЭС Lin Shanchuan/XinHua / Global Look Press

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Китай создаст плавучие атомные электростанции в Южно-Китайском море. Американские военные увидели в этом угрозу, так как такие реакторы смогут подпитывать не гражданские, а военные объекты, сообщила газета The Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», — заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

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Он предупредил, что Китай намерен использовать плавучие реакторы для усиления военного контроля над Южно-Китайским морем. Джон Акилино уверен, что реализация проекта дестабилизирует обстановку в регионе. Высокопоставленный представитель Госдепартамента согласился с адмиралом. Он сказал журналистам, что США обеспокоены развертыванием китайских плавучих АЭС.

Проектирование плавучих ядерных энергетических реакторов началось в 2010 году. Их энергию планировали задействовать в разведке нефти и опреснении морской воды. Журналисты заявили, что искусственные острова в Южно-Китайском море вместе с платформами АЭС удастся использовать в военных целях — для бесперебойного проведения учений.

Посольство Китая в США обвинило Белый дом в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море. Дипломаты заявили о планах разрешить территориальные конфликты путем переговоров.