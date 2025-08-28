«Плавучее оружие»: норвежцы объявили войну «русской горбуше»

Власти Норвегии направят гигантские суммы на борьбу с «русской горбушей». Ее сочли угрозой для экосистемы местных водоемов. Отделять опасную рыбу от безопасного атлантического лосося собираются с помощью ИИ и волонтеров.

По мнению норвежцев, горбуша является самым настоящим плавучим оружием, так как якобы вредит рекам и водоемам. При этом горбушу неохотно покупают даже на котлеты, потому что она «уродливая».

Большую часть улова в итоге приходится скармливать собакам. В этом году норвежцы уже уничтожили 154 тысячи тонн этой рыбы, отметил «Царьград».

Для борьбы с горбушей-захватчицей норвежские ученые разработали спецловушки, оснащенные ИИ, который будет отделять горбушу от лосося. Также в операции принимают участие волонтеры и рабочие.

В общей сложности на противодействие горбуше направили около полумиллиарда рублей. Все ради сохранения популяции атлантического лосося и защиты местной экосистемы.