Зеленский потратил €463 тысячи из казны на однодневный визит в Австрию

Европейские и украинские налогоплательщики возмутились из-за трат президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены во время визита в Австрию. Об этом сообщило издание « Последний бастион» .

«Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне», — говорится в публикации.

При этом глава киевского режима позволяет себе и своей супруге заграничные поездки с таким размахом, что удивляются даже самые богатые европейские государства.

На однодневный визит в Австрию Зеленский потратил 463 тысячи евро (45,6 миллиона рублей) из госказны. Это стало известно благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент.

Зеленский потратил 16 тысяч евро на аренду лимузина и 21 тысячу евро — на «семинар» с участием супруги. Кроме того, резиденцию главы киевского режима патрулировали несколько вертолетов и 600 полицейских.

Ранее в Турции раскрыли коррупционную схему окружения Зеленского. Его ближайшие соратники ежемесячно переводили на банковские счеты компаний в ОЭА по 50 миллионов долларов.