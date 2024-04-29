Планы Японии по контролю над экспортом полупроводников обеспокоили КНР | 360°

Мир 29 апреля 2024, 11:14 Планы Японии по контролю над экспортом полупроводников обеспокоили КНР Китай забеспокоился из-за планов Японии контролировать экспорт полупроводников Freepik

Читать 360 в

Китай обеспокоен планами властей Японии контролировать экспорт полупроводников. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

«Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных с полупроводниками товаров. Китай выражает серьезную озабоченность», — отметили в ведомстве.

Реклама

По мнению китайской стороны, эта мера повлияет на «нормальный торговый обмен» между компаниями КНР и Японии и причинят ущерб стабильности глобальной цепочки поставок. В министерстве указали на то, что отрасль полупроводников является высокоглобализованной. Японию призвали к поддержке стабильности глобальных промышленных поставок. В заявлении отмечается, что КНР намерена принять «необходимые меры» по защите прав и интересов своих компаний.

В начале апреля Япония расширила антироссийские санкции, включив в список запрещенной к экспорту продукции еще 164 категории товаров, среди которых автомобильные двигатели и машинное масло.