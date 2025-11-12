«Плач и зубовный скрежет». НАТО испугался последствий вывода американского контингента из Румынии
TNI: решение Трампа вывести военных США из Румынии вызвало панику у союзников
Решение президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Румынии вызвало беспокойство союзников по НАТО. О стенаниях из Вашингтона написало издание TNI.
Паника и протесты
На первый взгляд могло показаться, что своим шагом Трамп показал шаги по отстранению от НАТО. Однако решение не заменять ротационную бригаду в Румынии вовсе не такое спорное, считают авторы материала.
«Слушать плач и скрежет зубовный в Вашингтоне из-за недавнего сокращения американского контингента на восточном фланге НАТО было больно даже издалека. Могло показаться, что президент Дональд Трамп наконец-то пошел на поводу у своих давних сторонников и вышел из НАТО», — отметили в статье.
Изначально дислокация американских военных на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии была временной, однако в НАТО предполагали, что это станет первым шагом к более масштабным обязательствам США перед альянсом.
«И теперь, когда Трамп сорвал эти тщательно продуманные планы, европейцы и их союзники-глобалисты в Вашингтоне визжат как резаные», — заявил автор материала.
Чего добивается Трамп
После начала конфликта на Украине Румыния стала эпицентром планов НАТО в регионе. По заявлению Пентагона, вывод американских военных из Европы проводится в рамках масштабной передислокации сил в Индо-Тихоокеанский регион.
Однако сторонники Штатов по НАТО испугались не самого вывода, а последствий этого решения. Среди европейских членов альянса давно зрела тревога, что администрация Трампа «струсила» и хочет отмежеваться от обязательств США перед Североатлантическим альянсом.
Также союзники подозревают, что происходит нечто большее, чем они осознают. К этому подводит и стремление Трампа захватить зону Панамского канала, поддержка Аргентины и атака на наркокартели, угрозы Венесуэле и «присоединение» к США Гренландии.