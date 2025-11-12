Решение президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Румынии вызвало беспокойство союзников по НАТО. О стенаниях из Вашингтона написало издание TNI .

Паника и протесты

На первый взгляд могло показаться, что своим шагом Трамп показал шаги по отстранению от НАТО. Однако решение не заменять ротационную бригаду в Румынии вовсе не такое спорное, считают авторы материала.

«Слушать плач и скрежет зубовный в Вашингтоне из-за недавнего сокращения американского контингента на восточном фланге НАТО было больно даже издалека. Могло показаться, что президент Дональд Трамп наконец-то пошел на поводу у своих давних сторонников и вышел из НАТО», — отметили в статье.

Изначально дислокация американских военных на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии была временной, однако в НАТО предполагали, что это станет первым шагом к более масштабным обязательствам США перед альянсом.

«И теперь, когда Трамп сорвал эти тщательно продуманные планы, европейцы и их союзники-глобалисты в Вашингтоне визжат как резаные», — заявил автор материала.