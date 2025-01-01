Пять человек погибли от взрывов петард в Германии

В Германии пять человек погибли от взрывов петард в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Германии от взрывов пиротехнических средств погибли пятеро. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

По одному человеку погибли в Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге, а также двое — в Саксонии. В большинстве случаев люди скончались при взрыве самодельных пиротехнических изделий.

В Берлине полицейские задержали около 330 человек. При этом ранения в результате взрыва петарды получили 13 полицейских, один из них — серьезные.

Журналисты отметили, что многие жители Германии встречают Новый год, запуская пиротехнику. В частности, в 2023 году от ракет и петард пострадали 22 человека.

В ночь на 30 декабря салют попал в окна квартиры в Щербинке в Новой Москве. Взрыв пиротехники выбил стекла квартиры, информация о пострадавших не поступала. Официально экстренные службы эти данные не подтвердили.