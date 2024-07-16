Пьяный водитель грузовика в Германии разлил 27 тонн пива во время ДТП
В Германии в результате ДТП перевернулся грузовик с 27 тоннами пива. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, не смог вписаться в поворот и пробил ограждение. В результате грузовик с пивом перевернулся, написал сайт kp.ru.
Инцидент произошел на перекрестке Эрфурт-Норд вечером 15 июля. Мужчину с травмами доставили в медучреждение.
Команда из Балашихи выступит на международном чемпионате по битве роботов
В США выступили за создание на Украине автономных зон
Линии освещения обновят на бульваре Победы в Белоозерском к сентябрю
Производство Lada Aura решили запустить осенью
Сумма компенсации к Успенской по иску Киркорова составила 5 млн рублей
Производство реагентов модернизируют в Воскресенске с созданием новых рабочих мест
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте