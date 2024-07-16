Пьяный водитель грузовика в Германии разлил 27 тонн пива во время ДТП

В Германии в результате ДТП перевернулся грузовик с 27 тоннами пива. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, не смог вписаться в поворот и пробил ограждение. В результате грузовик с пивом перевернулся, написал сайт kp.ru.

Инцидент произошел на перекрестке Эрфурт-Норд вечером 15 июля. Мужчину с травмами доставили в медучреждение.

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