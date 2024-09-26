Пьяный британский турист случайно упал с балкона в Бенидорме и умер

Sun: британский турист случайно выпал с балкона отеля в Испании и погиб

Британский турист Льюис Купер случайно упал с балкона своего номера на втором этаже отеля в испанском городе Бенидорм и погиб. Об этом сообщило издание The Sun .

Несчастный случай произошел ночью, когда Купер, будучи пьяным, вернулся в гостиницу вместе с новой знакомой. Девушка довела британца до его комнаты, после чего ушла в свой номер.

Некоторое время спустя она услышала странный шум с улицы — Купер упал с балкона. Полиция установила, что он встал на стул и случайно сорвался вниз.

Причины его действий на данный момент выяснить не удалось. Очевидцы пытались реанимировать Купера, а медики доставили его в больницу, но спасти мужчину не вышло.

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