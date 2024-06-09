Пьяный боец ВСУ чуть не зарезал девушку из-за замечания о громкой музыке

Пьяный украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области из-за замечания. Полицейские заявили, что нападавшего спровоцировали. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киевской области нетрезвый мужчина в военной форме бросался на кассира заправки с ножом», — сказано в публикации.

По данным издания, конфликт произошел на одной из заправок в Броварском районе на трассе Киев-Харьков. Нетрезвый военный зашел на АЗС с колонкой, слушая музыку на большой громкости. Девушка-кассир сделала замечание посетителю, а тот в ответ достал нож и начал ей угрожать.

Местные полицейские отказались объявлять нападавшего в розыск, заявив, что его спровоцировали.

В апреле бойцы ВСУ напали на полицейских в Виннице. Отец и сын Валерий и Виталий Василаке открыли огонь по сотрудникам полиции, которые остановили их автомобиль. В результате один полицейский погиб, другой получил ранения и был госпитализирован.