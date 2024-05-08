Пивная партия привлекла новых сторонников перед выборами в Австрии | 360°

08 мая 2024, 17:06
Пивная партия привлекла новых сторонников перед выборами в Австрии
Глава Пивной партии заявил о росте числа сторонников перед выборами в Австрии
Пивная партия Австрии пополнилась новыми членами, их число достигло 10 тысяч. Об этом заявил глава политического объединения Доминик Влацни. Его слова привело РИА «Новости».
«У нас к этой дате почти 10 тысяч членов и сторонников партии, и мы достигли 55% поставленной цели по финансированию», — сказал Влацни.
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Он добавил, что руководство партии в ближайшее время встретится с экспертами для выработки программы. Среди новых членов оказались бизнесмен Томас Шустер и студентка Ева Лойгге.
По словам Влацни, его партию волнует молодежная политика, климатический кризис и образование с разными возможностями для всех. Пивная партия планирует участвовать в выборах в нижнюю палату парламента Австрии, которые намечены на осень 2024 года. Для этого ей необходимо привлечь 20 тысяч человек или «эквивалентную финансовую поддержку».
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