Питонов, целиком заглатывающих оленей, назвали угрозой для экосистемы Флориды

Американские биологи забили тревогу из-за бирманских питонов, назвав их угрозой для экосистемы Флориды и отметив, что их численность в штате продолжает увеличиваться. Исследование опубликовали в журнале «Рептилии и амфибии» .

Сотрудники национального парка Эверглейдс наткнулись на самку бирманского питона, которая целиком заглатывала тушу белохвостого оленя. Она растянула свою пасть практически до предела — более чем на 24 сантиметра, что составляет 93% от максимально возможных 26 сантиметров. Змея была длиной 4,5 метра и массой около 52 килограммов. Олень при этом весил 35 килограммов.

Эти питоны рождаются в гнездах с 50-100 яйцами. Большинство взрослых особей не превышают пяти метров в длину, но охотники встречали экземпляры длиной почти шесть метров и весом более 90 килограммов. Питаются питоны лисами, енотами, рысями и даже аллигаторами.

Профессор Брюс Джейн и исследователь Ян Бартошек рассказали, что размер пасти самого крупного из исследованных питонов достиг 25,91 сантиметра. Они предположили, что во Флориде может обитать и более крупный бирманский питон.

По их мнению, эти гигантские змеи представляют серьезную проблему для экосистемы, поэтому власти штата должны принять меры и не допустить их распространения на запад страны.

Ранее в Индонезии питон полностью проглотил 36-летнюю жительницу провинции Южная Сулавеси.