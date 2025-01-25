Пита Хегсета привели к присяге в качестве главы Пентагона

В Белом доме объявили, что Пита Хегсета привели к присяге в качестве нового главы Пентагона. Об этом сообщили «Известия» .

Хегсет с небольшим преимуществом получил достаточно голосов, чтобы стать следующим министром обороны США, несмотря на сильное сопротивление со стороны демократов и даже некоторых республиканцев, которые не были согласны с его кандидатурой, сообщило ABC News.

Ранее против Хегсета выдвигали обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее стало известно, что Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных, вертолеты и разведку. Исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США количество наземных военных на границе увеличилось на 60%.