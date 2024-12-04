Пит Хегсет потеряет пост главы Пентагона из-за алкоголизма

Утверждение новым министром обороны Пита Хегсета оказалось под угрозой из-за его чрезмерной любви к алкоголю. В администрации будущего президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заменить его на губернатора Флориды Рона Десантиса, сообщила газета The Wall Street Journal .

Бывший ведущий Fox News Хегсет может лишиться должности на фоне скептических высказываний по поводу его квалификации для этой должности. Также давнего соратника Трампа обвинили в жестоком обращении с женщинами и чрезмерном употреблении спиртных напитков. По данным источников газеты, окончательное решение примут в течение 48 часов.

По словам самого Хегсета, бывший президент сказал ему не отступать. Он также заявил, что намерен встретиться с сенаторами, которые сомневаются в его компетентности.

Впервые о готовящемся назначении на пост министра обороны Пита Хегсета заговорили в ноябре. Американцам он известен как телеведущий и один из ближайших соратников Трампа. Его возможное назначение сразу наделало много шума в американском и мировом истеблишменте.