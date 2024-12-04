Пит Хегсет потеряет пост главы Пентагона из-за алкоголизма
WSJ: Трамп вместо Хегсета может назначить главой Пентагона Десантиса
Утверждение новым министром обороны Пита Хегсета оказалось под угрозой из-за его чрезмерной любви к алкоголю. В администрации будущего президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заменить его на губернатора Флориды Рона Десантиса, сообщила газета The Wall Street Journal.
Бывший ведущий Fox News Хегсет может лишиться должности на фоне скептических высказываний по поводу его квалификации для этой должности. Также давнего соратника Трампа обвинили в жестоком обращении с женщинами и чрезмерном употреблении спиртных напитков. По данным источников газеты, окончательное решение примут в течение 48 часов.
По словам самого Хегсета, бывший президент сказал ему не отступать. Он также заявил, что намерен встретиться с сенаторами, которые сомневаются в его компетентности.
Впервые о готовящемся назначении на пост министра обороны Пита Хегсета заговорили в ноябре. Американцам он известен как телеведущий и один из ближайших соратников Трампа. Его возможное назначение сразу наделало много шума в американском и мировом истеблишменте.