Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для переговоров о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной. Об этом сообщила газета Die Welt .

Одной из ключевых тем визита стало совместное производство и разработка новых систем вооружений, включая беспилотники большой дальности. Писториус заявил, что Германия и Украина намерены углублять стратегическое партнерство и запускать новые совместные проекты в оборонной сфере.

Особое внимание уделят разработке современных беспилотных систем, в том числе предназначенных для ударов на большой дистанции.

В марте Писториус сообщил, что Европейские страны собрали 30 новейших ракет-перехватчиков типа PAC-3 для ЗРК Patriot для последующей передачи Украине