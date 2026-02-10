Письмо о третьей мировой войне нашли в файлах Эпштейна

Среди файлов Эпштейна журналисты нашли загадочное письмо, полученное 24 ноября 2015 года. Имя отправителя засекречено.

«Начало третьей мировой войны?» — спросил неизвестный.

В материалах дела нет информации о том, что именно имел ввиду собеседник Эпштейна. Автор статьи напомнил, что именно в тот день турецкий истребитель F-16 атаковал российский Су-24М при выполнении миссии на территории Сирии. Отношения между странами испортились, Россия ввела санкции против Турции.