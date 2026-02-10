Письмо о третьей мировой войне нашли в файлах Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн обсуждал по электронной почте вероятность третьей мировой войны. Письмо от неизвестного отправителя рассекретил Минюст США, сообщила британская газета Daily Star.
Среди файлов Эпштейна журналисты нашли загадочное письмо, полученное 24 ноября 2015 года. Имя отправителя засекречено.
«Начало третьей мировой войны?» — спросил неизвестный.
В материалах дела нет информации о том, что именно имел ввиду собеседник Эпштейна. Автор статьи напомнил, что именно в тот день турецкий истребитель F-16 атаковал российский Су-24М при выполнении миссии на территории Сирии. Отношения между странами испортились, Россия ввела санкции против Турции.
