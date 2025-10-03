Писатель Стариков провел аналогию между событиями на Украине в 2014 году и февралем 1917 года

Писатель Николай Стариков в эфире радио Sputnik поделился уникальными подробностями о государственном перевороте, происходившем в феврале 2014 года на Украине.

Эксперт сравнил событие с февралем 1917 года, когда Николай II узнал о беспорядках в Петрограде, он приказал ввести в город части гвардейской кавалерии, однако кто-то отменил этот приказ. В ходе Майдана в Киеве в 2014 году произошла аналогичная ситуация.

«Мне в соцсетях пишет человек, говорит: "я офицер украинской армии, десантник; мы получили приказ лететь в Киев. Нам выдали оружие, боевые патроны, мы сели в самолет". Это был февраль...» — поделился писатель.

Стариков добавил, что через два часа собеседник сообщил, что их попросили покинуть самолет. Так десантники не появились в Киеве.