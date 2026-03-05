Писатель-моревист, сопредседатель Совета по военно-художественной литературе Союза писателей Владимир Шигин в разговоре с ИА НСН выступил с заявлением, где отметил необходимость решительного противодействия акциям морского пиратства и диверсиям, которым подвергаются российские суда.

По мнению эксперта, подход исключительно с позиции международного права неэффективен в современных условиях, где зачастую приоритет отдается языку силы. Особое внимание эксперт уделил инциденту с российским газовозом «Арктик Метагаз», который недавно подвергся нападению беспилотных катеров в Средиземном море неподалеку от Мальты.

Этот акт нападения, по утверждению Минтранса России, был организован украинскими спецслужбами. Эксперт уверен, что за подобными действиями стоят определенные государства, имеющие возможность обеспечить необходимую разведывательную поддержку.

Шигин также провел параллели между этой ситуацией и событиями вокруг взрыва газопроводов «Северный поток», подчеркивая важность комплексного подхода к защите национальных интересов страны в Мировом океане. Он высказался за размещение групп морской пехоты на судах для эффективного отражения возможных угроз.

Эксперт подчеркнул разницу подходов различных флотов мира к вопросам морской безопасности, указывая, что российское военное кораблестроение исторически ориентировалось на защиту отечественных рубежей, тогда как британское и американское начало свою историю с пиратства и работорговли.