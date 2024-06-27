Писатель Гаспарян заявил, что предстоящие дебаты Трампа и Байдена не повлияют на избирателей

Избиратели хорошо знают обоих кандидатов президенты США, поэтому предстоящие дебаты вряд ди отразятся на их выборе. Об этом радио Sputnik рассказал писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

По его словам, кто бы ни победил в выборах, для России это ничем хороши не обернется. Потому что и Трамп, и Байден понимают только позицию силы.

«И один и другой начнут проявлять признаки здравомыслия только после того, как над ними должно будет произойти что-то такое, что покажет невозможность дальнейшего продвижения в прежней конфигурации», — отметил Гаспарян.

Писатель добавил, что болеть ему в этой президентской гонке не за кого. Оба кандидата — один хуже другого.