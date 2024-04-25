Пилота в состоянии наркотического опьянения задержали в Казахстане | 360°

Мир 25 апреля 2024, 22:57 Пилота в состоянии наркотического опьянения задержали в Казахстане Пилота Air Astana под мефедроном задержали перед вылетом в аэропорту Алма-Аты РИА «Новости»

Читать 360 в

Второго пилота авиакомпании Air Astana, находящегося в состоянии наркотического опьянения, задержали в зоне вылета внутренних рейсов международного аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщило издание CMN܂kz.

По данным издания, 31-летний мужчина сам рассказал правоохранителям, что находится под действием наркотиков.

Реклама

Медицинское освидетельствование подтвердило его слова. Мужчина находился под воздействием психостимуляторов, а именно метаболитов мефедрона.

По его словам, он собирался лететь в Актау на встречу со школьниками, которые хотят стать летчиками. При задержании полицейские не обнаружили у пилота запрещенных веществ, но у него дома нашли пластиковую бутылку со следами какого-то порошка. Сам мужчина признался, что употребляет наркотики с 2021 года.

Пилота отстранили от работы.

«Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полётов является нашим приоритетом», — заявили в авиакомпании.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с наркотическими веществами.

Прошлым летом ВКС Франции перехватили польский туристический самолет, который перевозил груз наркотиков. Увидев в небе военные истребители, пилот сбросил груз и попытался скрыться. Вечером его задержали, а на земле обнаружили свертки с метамфетамином.