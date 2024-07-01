Пилот истребителя катапультировался после посадки в Греции

Пилоту греческого истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки. Об этом сообщил на сайте штаб Военно-воздушных сил Греции.

По данным ведомства, все произошло в понедельник, 1 июля, примерно в 13:46 во время руления после приземления с тренировочного полета.

«Пилот успешно покинул самолет Мirage 2000-5 на 114-м истребительном авиаполке авиабазы ​​Танагра», — отметили в заявлении.

Пилота «в целях предосторожности» перевели в авиационный госпиталь. Причины катапультирования пока не сообщались.

Ранее бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт. Четыре члена экипажа катапультировались.