Пилот истребителя катапультировался после посадки в Греции
ВВС Греции: пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки
Пилоту греческого истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки. Об этом сообщил на сайте штаб Военно-воздушных сил Греции.
По данным ведомства, все произошло в понедельник, 1 июля, примерно в 13:46 во время руления после приземления с тренировочного полета.
«Пилот успешно покинул самолет Мirage 2000-5 на 114-м истребительном авиаполке авиабазы Танагра», — отметили в заявлении.
Пилота «в целях предосторожности» перевели в авиационный госпиталь. Причины катапультирования пока не сообщались.
Ранее бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт. Четыре члена экипажа катапультировались.