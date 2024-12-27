Петр Лидов допустил визит Трампа в Москву после инаугурации
Советник медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов в беседе с радио Sputnik высказал мнение, что Дональд Трамп может прибыть в Москву с официальным визитом сразу после инаугурации.
Только в Кремле, на его взгляд, возможно пообщаться с Владимиром Путиным так, чтобы никто не подслушал и не помешал разговору.
«Трамп захочет поговорить с Путиным с глазу на глаз, так, чтобы не было опасности того, что кто-то прослушает, помешает и так далее», — сообщил собеседник.
Он вспомнил визит Трампа в Северную Корею и добавил, что и сейчас избранный президент США предпримет какие-то шаги.