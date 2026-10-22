Петербург и ОАЭ обсудили расширение торговли и сквозной логистики

Морская контейнерная линия Джебель-Али — Бронка сократила время доставки товаров между Петербургом и ОАЭ с 45 до 28 дней. Об этом на встрече с замминистра внешней торговли ОАЭ Фахадом Аль-Гергави заявил вице-губернатор Кирилл Поляков, передает gazeta.spb.ru .

По словам вице-губернатора, опережающее развитие сквозных маршрутов с подключением портов Каспийского бассейна создает основу для наращивания партнерства. Через Петербург проходит около 30% российского экспорта, и город готов предложить зарубежным партнерам широкий выбор продукции.

В числе приоритетных экспортных отраслей Поляков назвал фармацевтику, судостроение, IT-сферу и медицинское приборостроение. Он также предложил делегации из Эмиратов оценить предприятия Особой экономической зоны и посетить Петербургский международный экономический форум в следующем году.