Песков заявил, что Уиткофф реализует линию Трампа на переговорах по Украине

Американский спецпосланник Стив Уиткофф, член команды президента Дональда Трампа, в переговорном процессе придерживается именно его политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Господин Уиткофф — член команды Трампа, и он, собственно, реализует линию своего президента», — процитировало его РИА «Новости».

До этого Стив Уиткофф заявил, что на переговорах с Украиной в Берлине получилось достичь значительного прогресса. Встреча длилась более пяти часов. С украинской стороны участвовали президент Владимир Зеленский, а в американской делегации был зять Трампа — предприниматель Джаред Кушнер.

Репортер газеты Bild Джулиан Репке отмечал, что Украина согласилась при определенных обстоятельствах провести выборы в течение 100 дней и отказаться от намерения присоединиться к НАТО. Также Зеленский готов пойти на заморозку конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения.