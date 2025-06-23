Песков заявил, что удары по Ирану не отразятся на диалоге США и России

Ситуация на Ближнем Востоке не отразится на диалоге России и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» .

Официальный представитель Кремля не стал связывать удары США по Ирану и американо-российские отношения.

«Это независимые процессы», — подчеркнул Песков.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Удары должны были уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении целей в государстве и призвал Иран закончить войну. Американский лидер пригрозил стране более серьезными последствиями и не исключил смену режима, сообщили «Известия».