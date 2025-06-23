Песков заявил, что удары по Ирану не отразятся на диалоге США и России
Ситуация на Ближнем Востоке не отразится на диалоге России и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля не стал связывать удары США по Ирану и американо-российские отношения.
«Это независимые процессы», — подчеркнул Песков.
В ночь на 22 июня Соединенные Штаты атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Удары должны были уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении целей в государстве и призвал Иран закончить войну. Американский лидер пригрозил стране более серьезными последствиями и не исключил смену режима, сообщили «Известия».