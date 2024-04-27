Мир 27 апреля 2024, 21:48 Песков высказался о судьбе Зеленского Пресс-секретарь Путина Песков: участь Зеленского предрешена РИА «Новости»

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Доля украинского лидера Владимира Зеленского уже предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликовали в его Telegram-канале.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее Песков сообщил, что ситуация с возможными переговорами России и Украины не изменилась. Запрет украинского президента Владимира Зеленского продолжает действовать. Поэтому разговоры о предполагаемых деталях такой беседы вести преждевременно.

Пресс-служба ГУР Украины ранее заявила, что президента Владимира Зеленского могут сместить с поста весной 2024 года.