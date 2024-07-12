Песков высказался о стремлении Турции в ШОС
Кремль: Россия знает о стремлении Турции присоединиться к ШОС
Точных сроков вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Много стран проявляют интерес к ШОС, и эта тема постоянно на повестке дня», — добавил он.
Песков также отметил, что есть определенные сложности при вступлении, связанные с членством Турции в НАТО.
ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика хочет стать полноправным членом организации.
«Турция должна присоединиться к „Шанхайской пятерке“ в качестве постоянного члена», — подчеркнул он.
Политолог Сергей Станкевич назвал интерес Турции к ШОС закономерным. Он напомнил, что организация объединяет все государства не-Запада, расположенные в Евразии.