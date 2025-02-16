Песков рассказал о кривлянии Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на первой за три года встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года было легкомысленным. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал реплику журналиста о кривлянии Зеленского во время выступления президента России Владимира Путина на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал кадры с места события.

На них видно, что присутствовавшие на встрече канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон внимательно слушали российского лидера, который зачитывал итоговую резолюцию, подтверждающую приверженность Минским соглашениям и договоренностям о дальнейшем прекращении огня в Донбассе. Зеленский в этот момент не скрывал улыбок и не сдерживался от смеха.

Песков подчеркнул, что Путин видел снятые в Париже кадры, но в момент выступления оценить поведение украинского лидера не мог, так как находился с ним за одним столом.

«Но до этого они просидели три или четыре часа за столом переговоров. Зеленский и там также себя вел, не совсем серьезно при обсуждении каких-то вопросов», — подчеркнул представитель Кремля.

В 2019 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подводя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже, заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не договорились по целому ряду вопросов в ходе двусторонних переговоров. По итогам диалога прорыва по реальной реализации Минских договоренностей украинскими властями не произошло.