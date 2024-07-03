Песков раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си назвали бесперспективным решение кризиса на Украине без РФ

Любые форматы по урегулированию украинского кризиса без участия России невозможны. На это указали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Итоги встречи лидеров двух держав прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео из Астаны корреспондент опубликовал в Telegram-канале .

«В контексте Украины было отмечено бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что этот вопрос не стал главным в ходе беседы Путина и Си Цзиньпина. Представитель Кремля пояснил, что основное внимание они уделили развитию всесторонних отношений и обменялись мнениями по региональным проблемам.

«Намечены планы для дальнейшего взаимодействия по различным направлениям в составе рабочих групп», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин в открытой части переговоров с лидером КНДР Си Цзиньпином заявил, что партнерство двух стран переживает свой лучший период в истории. Он добавил, что взаимодействие России и Китая во внешней политике стало одним из главных стабилизирующих факторов для всего мира.