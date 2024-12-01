Песков подтвердил, что Путин искренне верил в сотрудничество с Германией

Президент Владимир Путин действительно считал, что в сотрудничестве с ФРГ Россия может застраховаться от геополитических рисков. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал диалог Путина с Ангелой Меркель, которая до 2021 года была канцлером Германии.

«И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Меркель опубликовала свои мемуары под названием «Свобода». В одной из глав она рассказала, что в 2007 году Путин якобы специально «пугал» ее своей собакой. Пескова удивили слова экс-канцлера ФРГ. Он напомнил, что в Европе с животными можно ездить в общественном транспорте и даже ходить с ними в рестораны.