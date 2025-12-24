Песков оценил желание Польши стать членом G20

Желание Польши стать членом G20 нужно рассматривать в том числе с учетом соответствия экономики страны параметрам «Большой двадцатки». На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Ведь есть же определенные параметры тех стран, которые участвуют в „двадцатке“. Речь идет о том, соответствуют ли параметры экономики Польши этим нормам», — пояснил он.

Песков добавил, что в целом Польша для Восточной Европы — большая экономика и крупное государство.

Польский министр финансов Анджей Доманьский в интервью Bloomberg отмечал, что экономика страны входит в число 20 крупнейших в мире. Целью Варшавы он обозначил «сидеть за главным столом» G20 в качестве полноценного участника.

Ранее Дональд Трамп пообещал президентам Казахстана и Узбекистана приглашение на саммит «Большой двадцатки». Встреча пройдет в Майами.