Песков отреагировал на недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines | 360°

Мир 24 апреля 2024, 13:52 Песков отреагировал на недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines Песков: Россия работает с Турцией по ситуации с Turkish Airlines Markus Mainka / Global Look Press

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Власти России работают с Турцией из-за ситуации с Turkish Airlines, связанной с недопуском российских туристов на рейсы в Латинскую Америку через Стамбул. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что проблема заключается в стороне турецкого перевозчика.

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«Очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое говорит о неприемлемости такой ситуации», — прокомментировал он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что дружественный характер отношений между двумя странами позволяет рассчитывать на урегулирование этого вопроса.

С конца февраля Turkish Airlines отказывает российским туристам в прохождении на борт летящих в страны Латинской Америки самолетов. Представители консульства РФ в Турции обратились в МИД страны за разъяснениями причин запрета.